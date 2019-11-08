Galatasaray dağılıyor

Son olarak Real Madrid'e 6-0 gibi farklı bir skorla çarpılan sarı-kırmızılılar sıfırdan bir takım yaratmak için düğmeye basarken Ocak ayı hayli zor geçecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 6-0'lık farklı bir skorla çarpılan, 4 maçta 1 puan alan ve hiç gol atamayan G.Saray'da dev operasyon için düğmeye basıldı. Teknik heyetin Ocak transfer döneminde kaleci Muslera dışında tüm oyuncuların satılmasına onay verdiği öne sürülürken sarı-kırmızılıları devre arasında son derece sancılı bir süreç bekliyor. Özellikle son 6-0'lık yenilgide Mariano ve Nagatomo'nun üzerleri çizilirken sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki ismin sözleşmeleri gerekirse tek taraflı feshedilecek.



LUYINDAMA BEKLENTİSİ



Geçen sezon ayrılmalarına izin verilmeyen Belhanda ve Feghouli'nin de gözden çıkarıldığı öğrenilirken İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'dan 10 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var. Fatih Terim de tercihleri sebepleri ile hedef adam haline geldi. Takımın Avrupa Ligi şansını da yitirmesi halinde tecrübeli teknik adamın da koltuğunun sallanabileceği gelen haberler arasında.



30 MAÇTA 2 GALİBİYET



Galatasaray, son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarıkırmızılılar, son 30 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan 19 kez sahadan mağlup ayrılırken, 9 kez de rakipleri ile berabere kaldı.



REAL SÜPÜRDÜ



Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olması Avrupa ve Latin Amerika basınında geniş yankı uyandırdı. İşte maç ile ilgili atılan başlıklar: İspanyol El Pais gazetesi, "Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü", Marca gazetesi: "Bale ve James olmasa ne yazar", AS: "Bernabeu'da zenginleştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo", Fransız L'Equipe: "Rodrygo ve Benzema, Galatasaray'ı bitirdi", Amerika'da yayın yapan ABC kanalı: "Real'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek" Foxsport Meksika: "Real Madrid, Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi."



SOSYAL MEDYADA 6-0 PATLAMASI



G.Saray'ın 6 Kasım 2002'deki 6-0 yenilgisi sonrası İspanyol devi Real Madrid'e aynı tarihte aynı skorla yenilmesi sosyal medyada günün konusu oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Cristian Baroni'den sarı kırmızılıları kızdıran bir paylaşım geldi. Baroni paylaşımında gözyaşlarını siler gibi fotoğraf çektirirken " Üzülmeyin" ifadesine yer verdi. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Yine tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde sarı lacivertli formayı giyen Tuncay Şanlı, o döneme ait bir gazete manşetini paylaşarak ezeli rakibe gönderme yaptı. İşte sosyal medyada öne çıkan diğer paylaşımlar: "Galatasaray'a 6 Kasım'da maç yaptırmayın", "En uzun gecenin 21 Aralık'tan 6 Kasım'a alınması lazım", "6 Kasım, Galatasaray futbolcuları için resmi tatil sanırım", "Bazı arkadaşlar 6 Kasım olmadığını söylüyor. Sizden iki saat gerideyiz, Avrupa'da hala 6 Kasım.", "Maç İspanya yerel saatine göre 6 Kasım'da başlayıp, 6 Kasım'da bitti!"