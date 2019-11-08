Göztepe'de seferberlik var

Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle yeniden ayağa kalkan ve teknik direktör sorununu genç isim İlhan Palut ile çözen Göztepe'de Malatya alarmı verildi. İlhan Palut, 24 golle en golcü ekip olan Malatya'nın silahları Adis ve Guilherme için sarı-kırmızılı savunmayı uyardı

Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle yeniden ayağa kalkan ve teknik direktör sorununu genç isim İlhan Palut ile çözen Göztepe'de Malatya alarmı verildi. Göztepe'nin pazar günü sahasında karşılaşacağı Doğu ekibi 10 hafta sonunda 17 puanla zirveye ortak olurken attığı 24 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.



JAHOVİC EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU



AYRICA Jahovic 9 golle ligin en çok gol atan oyuncusu olurken, Guilherme ise 6 asistle ligin en çok asist yapan futbolcusu oldu. Guilherme ayrıca 4 gol atarak da takımına büyük katkı yaparken Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, öğrencilerini rakibin yıldızlarına göz açtırmamaları konusunda uyardı. En büyük kozu Trabzon maçında yıldızlaşan file bekçisi Beto olan teknik patron Palut, Gassama-Titi-Alpaslan ve Berkan'dan oluşan savunma dörtlüsünü bozmayacak.



GÖZTEPELİLERE BETO'DAN ÖVGÜ



Göztepe'de üçüncü sezonun geçiren ve 37 yaşına gelmesine rağmen gençlere taş çıkartan Beto, Malatya sınavı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Felsefesinin 'Asla Pes etme' sözü olduğunu belirten Beto, İlhan Palut ile iyi bir motivasyon yakaladıklarını ifade etti. Sarı-kırmızılı taraftarlara da ayrı bir parantez açan Beto, "4 kez Avrupa Ligi'ni kazandım. Bütün takımların taraftarları önemli ama Göztepe taraftarlarının hepsinden daha fazla destek verdiğini düşünüyorum. Geçen sezon hiç istemediğimiz dönemler oldu. O dönemlerde bize en büyük desteği Göztepe taraftarı verdi. Benim kişisel dünyamda da çok güzel bir yere sahipler" şeklinde konuştu.



ORTA ALANDA SIKINTI VAR



Göztepe'de Yeni Malatya maçı öncesi orta alanda sıkıntı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Poko'nun sakatlığı sürerken orta alandaki en etkili isim olan Mossoro'nun da cezalı duruma düşmesi sıkıntı yarattı. Teknik direktör İlhan Palut, iki oyuncunun yerine orta alanda yine Borges ve Castro'yu kullanacak. Halil'i yedek kulübesine çekecek olan genç teknik adam Serdar ve Napoleoni'yi ise kanatlara çekecek.



GÖZ-GÖZ ÖNDE



Doğanlar'da pazar 16.00'da oynanacak olan kritik mücadele öncesi rakamlar Göztepe'yi işaret ediyor. 4 kez karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde Göztepe, Malatya'yı son 3 maçta yenemezken genel toplamda ise 6-5 üstünlüğü bulunuyor. Göztepe, evinde Malatya ekibini üç kez yenerken sadece 1 kez boyun eğdi.



GÖZ GÖZ'DE SARI ALARM



Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılı ekipte son haftalarda savunmanın ortasında başarılı bir performans sergileyen Titi'nin yanı sıra Alpaslan'da Trabzon maçında gördüğü kartla ceza sınırına ulaştı. Malatya maçının ardından zorlu Alanya deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör İlhan Palut, defansta sıkıntı yaşamamak için iki oyuncuyu da kart görmemeleri konusunda uyardı.

BURAK HAKERLER