Karşıyaka seri peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahadaki son 4 maçını kazanarak düşme barajından çıkıp Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, pazar günü Payas önünde deplasmandaki kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahadaki son 4 maçını kazanarak düşme barajından çıkıp Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, pazar günü Payas önünde deplasmandaki kazanamama serisini sonlandırmak istiyor. Bu sezon İzmir'de çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Kaf-Kaf, deplasmanda ise galibiyete hasret kaldı. KSK, 5 deplasman sınavında 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Gurbette Tepecik ve Ağrı 1970 ile 1-1, Fatsa'yla 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılılar, Erbaa'ya 2-0, Erok'a ise 1-0'lık skorla yenildi. Dış sahada son olarak geçen sezon 4 Mayıs'ta oynanan normal sezonun son karşılaşmasında Elaziz'ı 2-0 mağlup eden Karşıyaka, Play-Off'ta da Van'a gurbette 2-1 yenildi.



ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK



Galibiyetleri seri haline getirmek istediklerini belirten sportif direktör Atilla Güneş, "Deplasmanda şimdiye kadar galip gelemedik. İnşallah bu hafta 3 puan alıp çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.