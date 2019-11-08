Kazanacak gücümüz var

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bu hafta Süper Lig'de karşılaşacakları Beşiktaş karşısında tek düşüncelerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirtti.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş karşısında tek düşüncelerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirterek, "Önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız bir maç var. Beşiktaş maçını kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kalitemiz, gücümüz ve potansiyelimiz de var" dedi. Mücadele etmeden ve acı çekmeden hiçbir başarının kendiliğinden gelmediğinin altını çizen Özdilek, "Kadromuzda derinlik anlamında sıkıntımız var. Takviyeler yapmamız gerekiyor. Özellikle yeni çıkan takımlar için Süper Lig'de iyi bir kadroya sahip olmak çok önemli. Burada en önemli şey oyuncuların mücadeleyi bırakmaması ve bu savaşın içerisinde olmaları. Bu ligde var olmak ve mücadele etmek istiyorsanız bütün negatif duygulardan arınarak oyunun içinde olmanız gerekiyor. Avrupa'dan yorgun dönen Beşiktaş'ı yenersek sürpriz olmaz" dedi.



OLCAY UMUT SAÇTI



Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, Beşiktaş karşısında önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti, "Benim için de özel bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Orta saha oyuncusu Isaac Sackey ise, "Beşiktaş büyük bir kulüp. İstediğim performansı gösteremedim. Tekrar eski halime gelmek için çok çabalayacağım" diye konuştu.



KARTAL KABUSU



Denizlispor, Beşiktaş'la 43. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 42 maçtan sadece 4'ünü kazanabilen Horozlar, 29 mücadeleden puansız ayrıldı, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'da oynanan 20 maçtan sadece 1'ini kazanibilen yeşil-siyahlılar, 5 maçta berabere kaldı, 14 mücadeleyi de kaybetti. Denizlispor, 42 maçta 33 gol atarken, kalesinde 72 gol gördü.



DEPLASMAN PERFORMANSI İYİ



Bu sezon 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç sahadaki son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor, evinde farklı, deplasmanda farklı bir görüntü sergiliyor. Evindeki 5 maçta tek galibiyetle yetinen Horoz, 3 puanla iç saha puan tablosunda ligin en kötü ikinci takımı olurken, deplasmanda ise yine 5 maçta 8 puanı hanesine yazdırarak dış saha puan tablosunda en iyi ikinci ekip olmayı başardı. Öte yandan yeşil-siyahlı takımda, sakatlığı süren Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan'ın forma giymesinin zor olduğu belirtildi, bir diğer Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'ın maça yetiştirilmeye çalışıldığı açıklandı.

SEBAHATTİN ALP