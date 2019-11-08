Kurtuluş altyapıda

Türk futbolunda tecrübesiyle ön plana çıkan 59 yaşındaki başarılı teknik adam Hikmet Karaman, Yeni Asır'a gündemdeki konularla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

SINIRSIZ FUTBOL/ GÜRKAN ERTAÇ

Türk futbolunda tecrübesiyle ön plana çıkan 59 yaşındaki başarılı teknik adam Hikmet Karaman, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Galatasaray'ın Madrid yenilgisinden Ege takımlarının son durumuna kadar birçok konuda sorularımızı yanıtlayan tecrübeli hoca kurtuluşun formülünü de verdi.