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Kurtuluş altyapıda

Kurtuluş altyapıda
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Türk futbolunda tecrübesiyle ön plana çıkan 59 yaşındaki başarılı teknik adam , 'a gündemdeki konularla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

SINIRSIZ FUTBOL/ GÜRKAN ERTAÇ

Türk futbolunda tecrübesiyle ön plana çıkan 59 yaşındaki başarılı teknik adam , gündemdeki konularla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Galatasaray'ın Madrid yenilgisinden Ege takımlarının son durumuna kadar birçok konuda sorularımızı yanıtlayan tecrübeli hoca kurtuluşun formülünü de verdi.

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