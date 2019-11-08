Laleci fırtınası

Ekol Göz Menemenspor'un alt yapısında yetiştikten sonra uzun yıllar futbolcu olarak formasını giyen Cenk Laleci, şimdi de teknik patron olarak yetiştiği kulübüne hizmet ediyor. Ekol Göz Menemen’in başına geçen genç teknik adam ligde 5 maçta 10 puan topladı ve Play-Off yarışına ortak oldu

Ekol Göz Menemenspor'un alt yapısında yetiştikten sonra uzun yıllar futbolcu olarak formasını giyen Cenk Laleci, şimdi de teknik patron olarak yetiştiği kulübüne hizmet ediyor. Kaptanlık yıllarında sarı-lacivertli kulübü profesyonel lige taşıyan isimlerin arasında yer olan Laleci, daha sonra Ekol Göz Menemenspor'da antrenör olarak hizmet etmeye devam etti. Futbolcu ve antrenör olarak İzmir ekibinde şampiyonluklar yaşayan 38 yaşındaki teknik adam, kulübün tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de de takımın başına geçtikten sonra önemli başarılara imza attı. Beşinci hafta Ramazan Kurşulu'nun görevden ayrılmasından sonra yönetimin takımı emanet ettiği Laleci, 5 lig maçında 10 puan toplayarak sarı-lacivertlileri Play-Off yarışına ortak etti. İzmir ekibinin Play-off hattıyla arasında iki puan fark bulunuyor.



PES ETMEYİZ



Sarı-lacivertli kulübün içinde büyüdüğünü, belirten Cenk Laleci, "Bizim yapımızda pes etmek yok. El ele verdiğimiz ve çok çalıştığımız zaman aşamayacağımız üstesinden gelemeyeceğiz engel yok. Bunu çok iyi biliyorum. Sezon başında lige uyum süreci yaşadık. Bunu atlattıktan sonra iyi sonuçlar gelmeye başladı" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ