Turkuvaz Medya namağlup şampiyon

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2019 Ünver Ergün Futbol Sezonu'nda geçen sezonun şampiyonu Turkuvaz Medya, finalde Sabah Gazetesi'ni 5-3 yenerek bu yıl da namağlup şampiyon olmayı başardı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı arttırmak, meslektaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla 2018 yılında başlattığı "İzmir Basın Ligi" 2019 sezonu önceki gün oynanan final maçıyla sona erdi. 2019 Ünver Ergün Sezonu Şampiyonu Turkuvaz Medya oldu. Geçen yılın da şampiyonu olan Turkuvaz, bu yıl da namağlup şampiyon olmayı başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Kültürpark halı sahada yapılan final karşılaşmasında Turkuvaz Medya, Sabah Gazetesi'ni 5-3 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.



KUPALAR VERİLECEK



Sabah Gazetesi turnuvada ikinci olurken, Basın Spor ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın gol kralı attığı 33 golle Turkuvaz Medya'dan Ekrem Efe oldu. Basın Spor'dan Ahmet Sağır 24, Sabah Gazetesi'nden Eray Arpaşin 21, İnternet Medyası'ndan Halit Umutoğlulları 14, Sabah Gazetesi'nden de Ferdi Filiz 11 gol kaydetti. Kupa ve madalya töreni ileri ki bir tarihte tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Tarihi Havagazı'nda yapılacak.