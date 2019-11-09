Altay tepetaklak

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay, kendi evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Maçın 43. dakikasında Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay, kendi evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Maçın 43. dakikasında Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

KARAFIRTIRALAR'DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Hatayspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den üç önemli değişiklik yaptı. Sezon başından beri ilk 11'de başlayan Yunalı orta saha oyuncusu dün yedek soyundu. Tatos'un yerine Karafırtınalar, Brezilyalı Leandrinho'ya şans verdi. Sakatlığı geçen sağ bek Erhan Kartal formasına kavuşurken, Murat Uslu kulübeye çekildi. Son iki hafta sahaya kaptan olarak çıkan İbrahim Öztürk 18 kişilik kadroya alınmazken, sarı kart cezası yüzünden Hatay deplasmanında oynayamayan Abdülkerim Bardakcı dün sahadaki yerini aldı. Son 8 hafta ilk 11'de siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan Emre maç kadrosuna alınmazken, eldivenleri Aydın Bağ giydi. Yedek kaleci olarak Cihan kulübü de oturdu.

TARAFTAR YERİNİ ALDI

Son iki maçından puansız ayrılan Altay'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Tribünlere gelen siyah-beyazlılar takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. İstanbul'dan maça gelen Fatih Karagümrük taraftarları dün Menemen İlçe Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Kırmızı-siyahlılar 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi.