  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Aslan zincir kıracak

Aslan zincir kıracak

Aslan zincir kıracak
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Hafta içi Devler Ligi'nde 'e 6-0'lık sonuçla çarpılan G.Saray, bugün Gaziantep FK deplasmanında üç puan arayacak. Son üç deplasman maçında gülemeyen , bugün 20.00’de Gaziantep FK’yı yenmeyi hedefliyor

Hafta içi Devler Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık sonuçla çarpılan G.Saray, bugün G.Antep FK deplasmanında üç puan arayacak. Son üç dış saha sınavında kazanamayan sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte zinciri kırmayı hedefliyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Ev sahibi takımda ise Muğdat, Muhammed, Tetteh, Mehmet Erdem Uğurlu sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan zincir kıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN