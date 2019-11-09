Aslan zincir kıracak

Hafta içi Devler Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık sonuçla çarpılan G.Saray, bugün Gaziantep FK deplasmanında üç puan arayacak. Son üç deplasman maçında gülemeyen Galatasaray, bugün 20.00’de Gaziantep FK’yı yenmeyi hedefliyor

Hafta içi Devler Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık sonuçla çarpılan G.Saray, bugün G.Antep FK deplasmanında üç puan arayacak. Son üç dış saha sınavında kazanamayan sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte zinciri kırmayı hedefliyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Ev sahibi takımda ise Muğdat, Muhammed, Tetteh, Mehmet Erdem Uğurlu sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.