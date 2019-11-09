Beşiktaş'ın konuğu Denizlispor’un kozu Olcay Şahan olacak. 5 yıl formasını giydiği Beşiktaş’ta çok güzel günler yaşadığını dile getiren tecrübeli oyuncu, “Benim için duygusal bir maç. Ancak kazanan ekmeğini yediğim Denizlispor olacak” dedi.

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Denizlispor'da tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, eski takımını yeneceklerini iddia etti. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Şahan, "Benim için özel bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Çünkü bulunduğumuz konum bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Denizlispor, 9 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Kalıcı olabilmek için de camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor" dedi.