Galatasaray'a Gaziantep morali

Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e farklı mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek moral buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e farklı mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek moral buldu.
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