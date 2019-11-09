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'a morali

Galatasaray'a Gaziantep morali

09.11.2019, 20:03 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019,22:05

'nde 6 Kasım'da 'e farklı mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan , 'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı FK'yı 2-0 yenerek moral buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e farklı mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek moral buldu.

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