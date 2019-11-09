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ile KSK filede 14 yıl sonra

Göztepe ile KSK filede 14 yıl sonra
Giriş Tarihi: 9.11.2019

1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcileri ile Karşıyaka bugün derbide kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcileri Göztepe ile Karşıyaka bugün derbide kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ezeli rakiplerin voleybol takımları 14 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Derbide daha önce gün ve saat değişikliğine giden İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in girişimleriyle konuk Karşıyaka taraftarlarına hafta başında getirilen deplasman yasağını kaldırdı. Derbiyi ev sahibi Göztepelilerin yanı sıra 250 Karşıyaka taraftarı da Alsancak'taki salonda tribünden izleyecek. Göztepe ile Karşıyaka ligde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

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