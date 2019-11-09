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İnadına Kaf-Kaf

İnadına Kaf-Kaf
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Karşıyaka’da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapma onurunu yaşadığını belirten Tolungüç, “Yeşil-kırmızılı armanın bulunduğu her ortamda iddia ve hedef olur. Bu bilinçle çalışıyoruz” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin ilk 4 haftasında düşme potasında yer alan Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesiyle 7 karşılaşmada topladığı 14 puanla Play-Off hattına girmeyi başardı. Tolungüç idaresinde Kaf-Kaf, yedi maçlık periyotta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başaran KSK, kalesinde sadece 2 gol gördü. Yeşilkırmızılılar Tolungüç'ün önderliğinde aldığı başarılı sonuçların ardından düşme hattından çıkarak Play- Off yarışına ortak oldu.

KSK İDDİA DEMEK

Futbolcu olarak hizmet ettiği Kaf-Kaf'a teknik adam olarak da hizmet etmenin onur ve gururunu yaşadığını belirten Soner Tolungüç, "Karşıyaka'nın bulunduğu her ortamda iddialı ve hedefi olması gerekir. Biz bu bilinçle hareket eden bir ekibiz. Çatışı altında olduğumuz kulübün büyüklüğünü çok iyi biliyoruz" dedi. Yarın tarihinde ilk kez Payasspor ile karşı karşıya gelecek KSK'de Tolungüç, Play-Off hattındaki yerlerini korumak istediklerini sözlerine ekledi.

FATİH ÖZTEKİN FORMA GİYECEK

Hatay ekibi Payasspor ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Karşıyaka, dün bu şehre giderek kampa girdi. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen hafta Elazığ Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Fatih Öztekin kafiledeki yerini aldı. Hafta içinde takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun yarın Payas önünde sahadaki yerini alacağı bildirildi. Kaf-Kaf alt sarılardaki rakibini yenerek ilk dış saha galibiyetini elde etmek istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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