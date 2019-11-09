Kara tablo

Kartal ve Fırtına Avrupa’ya veda ederken G.Saray UEFA şansını son iki maça bıraktı. Ekiplerimiz ülke puanında Ukrayna ile farkı kapatma fırsatını da es geçti

Avrupa macerasına gruptan çıkma hedefi ile başlayan temsilcilerimiz hüsran dolu bir sezon yaşıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek ekibimiz G.Saray, A Grubu'nda 1 puanla son sıraya demir atarken, henüz golü bile olmayan sarı-kırmızılılar son iki maçta yoluna Avrupa Ligi'nden devam edebilmek için uğraş verecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ligi düşünüp Avrupa sınavlarına rotasyonlu kadrolarla çıkan Beşiktaş ve Trabzonspor ise 4 maçta galibiyet yüzü göremeyip son sırada yer alarak 4. haftada havlu attı. Ülke puanı sıralamasında rakibimiz olan Ukrayna'nın takımları üç maçtan üç puan çıkarırken Türkiye 4 takımla sadece üç puan çıkararak 10.sırada yer alan rakibiyle puan farkını da kapatma fırsatını es geçti. Avrupa'da ilk maçlar sonrası 10.basamaktan 11.basamağa düşen Türkiye yeniden 10.basamağa yükselemezse iki sezon sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım şansını da kaybetmiş olacak.



BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU



Avrupa arenasında sadece Başakşehir'in sergilediği futbola ve elde ettiği puanlara sevindik. Turuncu-lacivertli ekip Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC ile oynadığı son iki maçı kazanarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Ekibimiz ülke puanı sıralamasında hemen arkamızda 12.sırada bulunan Avusturya ile olan farkın da kapanmasını engelledi.