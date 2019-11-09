Karşıyaka rekor peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Ufuk Sarıca yönetiminde yaptığı flaş transferlerle müthiş bir başlangıç yapan namağlup lider Pınar Karşıyaka, bugün son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Ufuk Sarıca yönetiminde yaptığı flaş transferlerle müthiş bir başlangıç yapan namağlup lider Pınar Karşıyaka, bugün son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek.



KSK'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Ligin tek yenilmeyen takımı Kaf-Kaf Süper Lig'deki ilk 6 maçta Bandırma, Arel Üniversitesi, Bursaspor, İTÜ, Gaziantep Basket ve Türk Telekom'u mağlup ederken 527 sayıya karşılık potasında 393 sayı görüp 134 sayı averajla rakiplerine müthiş bir üstünlük kurdu. Ligde zirveyi perçinleyen İzmir ekibi FIBA Avrupa Kupası'nda da iki maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.



TEK MAĞLUP OLMAYAN TAKIM



ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 6 haftada Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Frutti Extra Bursaspor, Sigortam.net İTÜ, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'u mağlup ederek 6'da 6 yapan Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'nın Tofaş'a yenilmesiyle ligde namağlup unvanını taşıyan tek takım olarak kaldı. Altı maçlık süreçte potasında 393 sayı gören İzmir ekibi en iyi savunma yapan ekip oldu.