TFF 1. Lig’de yangın var

Zirve mücadelesi veren Akhisarspor, Erzurumspor’un Menemenspor da İstanbulspor’un konuğu olacak. Altay ise evinde güçlü rakibi Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Egeli ekipler bugün birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Geçen hafta sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan 17 puanlı Akhisarspor, kendisi gibi 17 puana sahip olan Erzurumspor'a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Kritik karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek. Erzurum ekibini Süper Lig'e taşıma başarısını gösteren Akigo'nun teknik patronu Mehmet Altıparmak eski takımına karşı rakip olacak. Son iki maçından puansız ayrılan Altay, bugün taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



MENEMEN DEPLASMANDA



Son üç karşılaşmada topladığı 7 puanla Play-Off hattına yaklaşan Ekol Göz Menemenspor ise deplasmanda İstanbulspor önünde ter dökecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 16.30'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Öte yandan bugün ayrıca saat 16.30'da Giresunspor evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.



BİLETLER SATIŞTA



Altay-Fatih Kargümrük maçının biletleri VIP tribün 100, batı tribünü 15, maraton 10 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren stoper Abdülkerim ilk 11'deki yerini alacak. Sakatlığı devam eden sağ bek Erhan ise forma giyemeyecek.

COCALİC OYNAMIYOR



Akhisarspor'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Cocalic'in Erzurumspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Hücum oyuncusu Burhan'ın durumu ise maç günü netleşecek. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Kaybettiğimiz puanları Erzurumspor önünde telafi etmek zorundayız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.



MENEMEN 3'TE 3 PEŞİNDE



Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Menemenspor, bugün İstanbulspor deplasmanında üst üste 3. galibiyetini almak için ter dökecek.