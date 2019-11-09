Üçüncü Lig’de nefesler tutuldu

TFF 3. Lig'de mücadele eden Egeli ekipler, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Ci Group Buca deplasmanda Sultanbeyli'nin konuğu olacak.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Egeli ekipler, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Ci Group Buca deplasmanda Sultanbeyli'nin konuğu olacak. Şile Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. 2. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Turgutluspor sahasında Ofspor'u konuk edecek. 7 Eylül Stadı'nda 13.30 başlayacak karşılaşmada Alirıza Altunbakır düdük çalacak. 3. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Muğlaspor deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'a konuk olacak. Saat 13.30'da Hasan Polat Stadı'ndaki maçta hakem Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. 3. Lig'de bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle: 1. Grup: 13.00 Yomraspor-Anagold 24Erzincanspor. 3. Grup: 13.30 Modafen-Batman Petrolspor.