Akigo’ya altın puan

Akhisarspor, Birinci Lig’de Erzurumspor BŞB’ye deplasmanda teslim olmadı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta birçok gol fırsatı cömertçe harcayan yeşil-siyahlı takım, bir puanla yetindi

TFF 1. Lig'inde Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yenişemedi: 0-0. 22. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Pote'nin kafa vuruşundan sonuç gelmedi. 27. dakikada sol taraftan Obertan'ın ortasında topla buluşan Hamroun müsait pozisyonda kötü vurdu, top kaleci Milan Lukac'ta kaldı. 36. dakikada ceza sahası dışından Emrah sert vurdu topu kaleci Lukac kontrol etti. 37. dakikada sol taraftan Osman'ın ortasına Pote sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı. 44. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Emrah'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı. Devre golsüz sona erdi.

ERHAN FIRSATI KAÇIRDI

60'ta Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleye yönelen topu Lukac son anda kornere attı. 64'te Obertan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı. 65'te Onur'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut Sehic'te kaldı. 79'da Emrah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topta Scuk'un kafa vuruşu yandan auta gitti. 80'de Tolga'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleciden seken topu önünde bulan Erhan, topu boş kale yerine üstten auta gönderdi. 82'de Murat'ın sağ taraftan ortasına Pote tamamlamak istedi. Ancak Pote'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı, maç başladığı gibi bitti: 0-0.

ALTIPARMAK'TAN MECBURİ DEĞİŞİM



Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kadroda mecburi değişime gitmek zorunda kaldı. Altıparmak kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlanan kaleci Gökhan Değirmenci'nin yerine Sırp file bekçisi Milan Lukac forma giyerken, sarı kart cezalısı Avdija Vrsajevic'in yerine Taha Yalçıner görev yaptı. Muhammet Reis'i yedek kulübesine çeken Altıparmak, orta sahada Onur Ayık'a görev verdi. Erzurumspor teknik patronu Erkan Sözeri de, Aykut'un yerine Merthan'ı, Hasan'ın yerine Hamroun'u ilk 11'de sahaya sürdü. Akhisar, Erzurum BŞB'yle 4. kez rakip oldu. Birer galibiyeti bulunan iki takım 2. kez berabere kaldı.



MUSA VE CİKALLESHİ SAKATLIK ŞOKU YAŞADI



Akhisarspor'da, sakatlık kabusu Erzurumspor BŞB karşılaşmasında da sürdü. Yeşil-siyahlı ekipte, maçtan önce kaleci Gökhan Değirmenci sakatlanarak maça çıkamadı. Karşılaşmanın 3. dakikasında bu kez sol kanat oyuncusu Musa Nizam sakatlandı ve maça devam edemedi. Musa sahayı terk ederken, yerine Kadir Keleş girdi. Akhisarspor'da, 50. dakikada bu kez Arnavut forvet Sokol Cikalleshi yerde kaldı. Tecrübeli golcü, maça devam edemedi ve yerini Ergin Keleş'e bıraktı. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, sakatların son durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını açıkladı

KENAN MOLLA