Günlerden Göztepe

Süper Lig'de Trabzon galibiyetiyle moral bulan Göztepe, Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Doğanlar Stadı'nda 14.00'te başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler. Müsabakayı beINSports1 yayınlayacak

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Göztepe, bugün Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Doğanlar Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek.



RAKİP ZORLU



Süper Lig'de iki hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra Trabzonspor'u yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Göz-Göz, ligin en iyi çıkış yapan ekibi Yeni Malatyaspor'u da taraftarının önünde yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. İzmir ekibi 12 puanla 12. sırada bulunurken Doğu ekibi ise 17 puanla 3. sırada zirveyi kovalıyor.



TAKIMDA 3 EKSİK VAR



Göztepe'de sakatlığı süren Poko'nun yanı sıra kart cezalıları Mossoro ve Sanneh forma giyemeyecek. Ayrıca Trabzon maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Gassama'nın bugün sahada olması bekleniyor.



İLHAN PALUT'UN ILK MAÇI



Göztepe'de istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk kez sahaya çıkacak. Daha önce 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Palut aynı zamanda Süper Lig'de ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.



GÖZTEPE KARNAVALI



Göztepe taraftarı Yeni Malatyaspor randevusuna büyük ilgi gösterdi. Hafta içinde satışa çıkan maç biletleri tamamen tükenirken Doğanlar Stadı'nın tribünleri bugünkü kritik maçta tamamen dolacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor galibiyetinin moraliyle statta atkı, bayrak ve pankartlarla karnaval havası estirecek.



KOMBİNE SÜRPRİZİ



İkinci yarının İzmir'deki ilk maçı olan Beşiktaş randevusunda yeni stadı Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçiş yapacak olan Göztepe'de yönetim, kombine biletlerin satışına başlıyor. İkinci yarıda oynanacak 9 iç saha maçı için geçerli olacak kombine fiyatları da belli oldu. Yönetim, 1. kategoriyi 2 bin 750, 2. kategoriyi 2 bin, 3. kategoriyi 900, 4. kategoriyi 800, 5. kategoriyi 700 ve kale arkası kombinelerini ise 250 liradan satacak. Biletler yarından itibaren 19 Aralık'a kadar kademeli olarak satışa sunulacak.



GÖZTEPE ÖNDE



Göztepe ile Yeni Malatyaspor, bugün lig tarihinde 15. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda İzmir ekibi rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 müsabakada da gülen taraf çıkmadı. Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.



MALATYASPOR AĞIR YARALI



Süper Lig'de bu sezon yakaladığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken ve attığı 24 golle ligin en golcü ekibi olan Malatyaspor, Göztepe karşısına ağır yaralı olarak çıkacak. Yeni Malatyaspor'un geçen hafta oynadığı Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçında sahada yer alamayacak. Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı bulunan Chaaleli ve cezalı duruma düşen Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç bugün forma giyemeyecek.



ADİS JAHOVİC GÖZ-GÖZ'E KARŞI



Göztepe'nin 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısında formasını terleten ve attığı gollerle Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Adis Jahovic, Yeni Malatya ekibinin kadrosunda eski takımına rakip olacak. Daha önce Konyaspor ile sarıkırmızılı ekibe karşı forma giyen Jahovic, İzmir'de ilk kez sarı-kırmızılıların karşısına rakip olarak çıkacak. Jahovic, 10 haftada Malatya formasıyla 9 gol atarak krallık yarışında zirveye kuruldu.