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Haydi Karşıyaka

Haydi Karşıyaka
Giriş Tarihi: 10.11.2019

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Karşıyaka, bugün deplasmanda Hatay ekibi ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Karşıyaka, bugün deplasmanda Hatay ekibi Payasspor ile karşı karşıya gelecek. Payas İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Elazığ Belediyespor önünde sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Fatih Öztekin iyileşti. Sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemeyen İzmir ekibi, Payasspor'u yenerek dış sahadaki kötü gidişine de son vermek istiyor. İyi bir hava yakaladıklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "İç sahadaki başarılı performansımızı deplasmanda da sürdürmeliyiz. Hedefe ulaşmak için içeride ve dışarıda kazanmamız şart. Ekibime güveniyorum" dedi.

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