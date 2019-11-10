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Karşıyaka'ya nazar değdi

Karşıyaka'ya nazar değdi
Giriş Tarihi: 10.11.2019

’nde Pınar Karşıyaka, ligin 7. haftasında Bahçeşehir’e bitime 2 saniye kala Golden’in sayısıyla mağlup olup ilk yenilgisini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ligin 7. haftasında ilk yenilgisini İstanbul'da Bahçeşehir Koleji karşısında aldı: 72-70. Hem ligde, hem de Avrupa'da oldukça yorucu bir mesai sarf eden Kaf-Kaf rakibi önünde başa baş dişe diş bir mücadele sergilese de son iki saniyedeki basketle yıkıldı. İlk çeyreği 19-13 önde kapatan Kaf- Kaf rakibin etkili oyuncusu Golden'in basketlerine engel olamayınca devre 39-39 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte ev sahibi daha etkili bir oyun sergilerken son bölüme 59-56'luk üstünlükle girdi. Nefes kesen son periyotta Bahçeşehir Golden'in bitime 2 saniye kala attığı sayıyla müsabakayı 72-70 kazandı. Pınar Karşıyaka bu yenilgiyle namağlup unvanını yitirdi.

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