Menemenspor seriye taktı

TFF 1. Lig’de yükselişe geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor’u deplasmanda Ali Keten ve Murat’ın golleriyle mağlup ederek, yükselişini devam ettirdi.

Ekol Göz Menemenspor ligdeki başarılarına bir yenisini daha ekledi, İst.Spor'u İstanbul'da devirmeyi başardı: 1-2. 17.dakikada Ekol Göz Menemen'in golü geldi. Taşkın'ın soldan kullandığı faul atışında İst. Spor defansının arasında mükemmel yükselen Ali Keten nefis bir kafa şutuyla ağları havalandırdı: 0-1. 36.dakikada İst.Spor'lu Cajic fırbatı kaçırdı. 47'de Enes Durmuş topu yan ağlara saplarken 50'de Eslen'in şutunda top yan direkten döndü. 56'da Allahyar kendini yere attı, hakem Cihan Aydın 18 civarında frikike hükmetti. Muhsin Yıldıım durumu 1-1 yaptı. 82'de Menemen kontratağında Murat Elkatmış harika bir şutla parlak galibiyete imzasını attı: 1-2. 85'te İstanbulspor'lu Ali Aytemur 2.sarıdan kırmızı kart gördü. 90+5'te hakeme itiraz eden İst.Spor Teknik Direktörü Fırat Gül de atıldı. Karşılaşmayı Ekol Göz Menemen 2-1 kazandı.



CENK LALECİ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM



Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, en son 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçının ilk 11'den iki değişiklik yaptı. Sarılacivertli ekibin genç teknik patronu arka adalesinde yırtık tespit edilen Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine Ibrahim Sangare'ye forma şansı verdi. Laleci, forvet hattında ise Ali Özgün'ü yedek soyundururken ileri uçta Hüseyin Çolak'ı oynattı. Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Halil İbrahim Sönmez de dün Ekol Göz Menemenspor formasıyla eski takıma karşı rakip oldu. İstanbulspor, F.Bahçe'nin kiraladığı İran'lı Allahyar'a da ilk 11'de şans tanıdı. Allahyar ilk yarıda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.