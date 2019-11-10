Muriç kasırgası

Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Kayserispor yenilgisinin yaralarını saran Fenerbahçe'de Vedat Muric kasırgası yaşanıyor. Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü bu sezon 11 maçta 7 gol kaydederek kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı

Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Kayserispor yenilgisinin yaralarını saran Fenerbahçe'de Vedat Muric kasırgası yaşanıyor. Kanarya'nın Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Kosovalı yıldız Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydederek kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Daha önce Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresun, G.Birliği ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Muric, hiçbir takımında bu kadar golcü bir başlangıca imza atamamıştı.



6 MAÇTA KAYBETMEDİ



Golleriyle alkışlanan Muriç, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın 6'sında gol sevinci yaşarken sarı-lacivertliler 25 yaşındaki santrforun fileleri havalandırdığı bu 6 karşılaşmadan sahadan 3'er puanla ayrılmayı başardı. Kanarya golcüsünün boş geçtiği maçlarda ise galibiyet göremedi. Muriç ayrıca 2019 yılında şu ana kadar 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor'la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muric, Fenerbahçe'yle de 11 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Muric, Kosova Milli Takımı'nda da 6 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



SERDAR AZİZ SEVİNCİ



F.Bahçe'ye üç puanı getiren golü kaydeden Serdar Aziz alkışlanıyor. Başarılı stoper performansıyla taraftarların gözüne girerken attığı golle ilgili yorumda bulundu. 29 yaşındaki rakipleri karşısında pozisyon üretmekte zorlansalar da kazanmayı bildiklerini kaydederek "Antrenmanlarda hep attığım tarz golleri çalışıyordum. Bugün de başardım. Sakatlığım ise ciddi değil" yorumunu yaptı.



SOW: FAVORİ FENER



Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında oynayan şu an ise boşta olan Senegalli yıldız oyuncu Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin, eskiden formasını giydiği Fenerbahçe olduğunu söyledi. Sow, "Son maçlarda mağlubiyetler de aldılar ancak bir seri buldukları takdirde umut ediyorum ki şampiyon olacaklar" diye konuştu.