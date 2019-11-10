Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor, güçlü rakibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, saat 16.30'daki maçta güçlü rakibini yıkma planları yapıyor.
Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor, güçlü rakibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, saat 16.30'daki maçta güçlü rakibini yıkma planları yapıyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yardımcı hakem olarak görev alacaklar.
İKİSİ DE KAYIP İSTEMİYOR
Bordo-mavili Karadeniz ekibi, Alanyaspor'a karşı kendi sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi. Zirve mücadelesi veren Alanyaspor ise bu mücadelede kayıp istemiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sosa, Sturridge ve Mikel'in sakatlığı sürerken konuk takımda Juanfran, Lokman, Musa görev yapmayacaklar.
Trabzon’da kritik maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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