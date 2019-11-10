Trabzon’da kritik maç

Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor, güçlü rakibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, saat 16.30'daki maçta güçlü rakibini yıkma planları yapıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor, güçlü rakibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, saat 16.30'daki maçta güçlü rakibini yıkma planları yapıyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yardımcı hakem olarak görev alacaklar.



İKİSİ DE KAYIP İSTEMİYOR



Bordo-mavili Karadeniz ekibi, Alanyaspor'a karşı kendi sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi. Zirve mücadelesi veren Alanyaspor ise bu mücadelede kayıp istemiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sosa, Sturridge ve Mikel'in sakatlığı sürerken konuk takımda Juanfran, Lokman, Musa görev yapmayacaklar.