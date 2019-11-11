Akhisarspor bir bir eriyor

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı.
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı. Ligin 6. haftasında liderliğe kadar yükselen yeşil-siyahlılar, ardından düşüşe geçip birçok maçta tekrardan zirveye oturma fırsatını tepti. Son maçta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Erzurum BŞB'yle golsüz berabere kalan Akigo, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Rakiplerinin arasından bir türlü sıyrılamayan Akhisar, milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 11 maçta 18 puanla girdi. Ligin en zor deplasmanlarından birini oynadıklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, galibiyet kaçmasına rağmen alınan puan için oyuncularını kutladı.
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