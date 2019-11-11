Aslan ısığı gördü

Falcao'dan sakatlığı nedeniyle verim alamayan G.Saray’a bir darbe de Andone’den geldi. G.Antep maçında sakatlanıp oyundan çıkan Rumen futbolcunun adalesinde yırtık olduğu ve ilk yarıyı kapattığı iddia ediliyor.

Sezon başından bu yana kazandığı maçlarda bile eleştirilen, Devler Ligi'nde gol atamadan son sırada yer alan G.Saray, G.Antep deplasmanında yükselme ışığını gördü. Fatih Terim'in operasyon düğmesine basmasıyla bu kritik virajı kazasız atlatan Aslan futboluyla da ilk kez umut verdi. Sarı-kırmızılıların bu kadro yapısıyla yoluna devam etmesi beklenirken Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Adem Büyük gibi yerli isimlere daha çok şans vereceği zaman zaman da Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Taylan Antalyalı gibi isimlere şans tanıyacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Belhanda'yı gözden çıkarttığı N'zonzi ve Seri'yi de maçların gidişatına göre oynatacağı konuşuluyor. Bu arada Gaziantep karşısında 11'de şans bulan Emre Taşdemir büyük hasrete son verdi. Genç futbolcu 43. dakikada Feghouli'nin golünü hazırlarken, Galatasaray 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayserispor maçında gol ve asist üretmişti.



ANDONE ÜZÜNTÜSÜ

GALATASARAY G.Antep galibiyetine sevinirken, Florin Andone'nin sakatlığına üzüldü. Maçın henüz başında yerini Ryan Babel'e bırakan Rumen golcünün, milli takımı ile İsveç ve İspanya maçlarını kaçıracağı haberi Rumenleri de endişelendirdi. Ziare adlı site, "Romanya için çok kötü bir haber" başlığı ile duyurduğu haberde, oyuncunun iki kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi.