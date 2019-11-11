Horoz Kartal’a çarpıldı

SÜPER Lig'de sezona kötü başlayan Beşiktaş, sahasında son haftalarda sıkıntı yaşayan Denizlispor'u tek golle geçti: 1-0. Siyah-beyazlıların golünü 71. dakikada N'Koudou kaydetti. Beşiktaş, zirve takibini sürdürürken Horoz alt sıralarda uzaklaşmayı başaramadı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş'a teslim oldu: 1-0. 7. dakikada Olcay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutu kalenin yanından dışarı çıktı. 30'da Rebocho'nun sol kanattan yerden yolladığı ortaya atı pas çizgisi üzerinde vuran Diaby'nin şutunu Stachowiak kontrol etti. 34'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın kalenin üst köşesine yaptığı sert şutunu kaleci Karius son anda kornere çeldi. 44'te Atiba'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza alanı içine sarkan Burak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Stachowiak çeldi. 69'da Elneny'in ortasında arka direkte topla buluşan Burak'ın vuruşunda kaleci Stachowiak'ı geçen topu Mustafa Yumlu kafasıyla kornere gönderdi. 71'de Ljajic pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Maç 1-0 sona erdi.



RODALLEGA DÖNDÜ

YUKATEL Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega sakatlıktan dönüp atlatıp ilk 11'de maça başladı. Yeni Malatya maçında sakatlanan Rodigol, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor maçlarında forma giymedi. Mehmet Akyüz'ü kenara çeken teknik direktör Mehmet Özdilek, Rodallega'yı sahaya sürdü.



ATATÜRK UNUTULMADI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla iki takım oyuncuları ısınmaya Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Stat hoparlörlerinden de Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Siyah-beyazlı oyuncular sere-seremoni öncesi sahaya "Atamızı moni minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.



KARTAL KABUSU

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'la 43. kez rakip oldu. Horoz'lar, bundan önce oynanan 42 maçtan 29'unu kaybetti, sadece 4 kez beraber- sonuçlandı. Denizlispor, İs- likle İskazanabildi, kazanabildi, 9 maç da beraberlikle berabertanbul'da oynanan 20 maçta tanbul'da 1 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.



AVCI'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekipte, son oynadığı Braga maçına göre kadroda değişiklikler oldu



SİYAH-BEYAZLI takım, Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroya çıktı. Braga mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Enzo Roco, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Kartal Kayra Yılmaz, Yukatel Denizlispor maçında yedek soyundu. Avrupa'daki son maçta ilk 11'de şans bulan Umut Nayir ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Braga maçı için kadroya almayarak dinlendirdiği Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby, lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Braga maçında sonradan oyuna giren Muhammed Elneny ve Pedro Rebocho da Yukatel Denizlispor mücadelesinde ilk 11'deki yerlerini aldı. Avrupa maçında yedekler arasında yer alan Adem Ljajic de ilk 11'de şans buldu.



BURAK YILMAZ GERİ DÖNDÜ

SEZON başından beri sakatlıklarla mücadele eden Burak Yılmaz, 3 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı. Sakatlığı nedeniyle iki Braga karşılaşmasıyla ligdeki Galatasaray maçında kadroda yer alamayan Burak, geçen haftaki Antalya mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.