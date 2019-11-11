Mekik nihayet

3. Lig 1. Grup'ta 5 haftadır 3 puana hasret kalan Kızılcabölük Şile Yıldızspor'u mağlup ederek sahasında ilk kez kazandı

3. Lig 1. Grup'ta küme düşme potasına kadar gerileyen Kızılcabölükspor, 5 haftalık galibiyet hasretine Şile Yıldızspor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek son verdi. 12. dakikada Ali'nin arka direğe ortasında topa iyi yükselen Hasan Can kafayı vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 36'da Taygun'un pasıyla sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa Ethem'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 42'de Tahsin ceza sahasına girer girmez vurdu, kaleci Bahadır topu güçlükle kornere tokatladı. Devre 1-0 sona erdi. 53'te kaleci Alptekin'in degajı kısa düştü, araya Melih girdi. Melih'in nefis arapasında Alptekin araya girdi ve golü önledi.

MUSTAFA SKORU BELİRLEDİ

64'TE çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Ethem'in vuruşu köşeden filelerle buluştu: 2-0. 75'te Abdullah'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ali'nin sert vuruşunda Mürsel uçarak araya girdi ve topu kornere gönderdi. 90'da Fuat, Bahadır'la karşı karşıya vurdu Alper Hamdi çizgiden topu kornere gönderdi, maç 2-0 bitti.

SEBAHATTİN ALP