  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Akhisarspor’un yıldızları kayıplarda

’un yıldızları kayıplarda

Akhisarspor’un yıldızları kayıplarda
Giriş Tarihi: 12.11.2019

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen , 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı. Manisa ekibi gol yollarında da sıkıntıya girdi. Boşnak forvet Irfan Hadzic 12 haftalık süreçte tek gol atarken, Cikalleshi ve Burhan Eşer gol orucuna girdi. Son haftalarda ise hem Cikalleshi hem de Akhisarspor düşüşe geçti. Son 5 maçın 2'sini kaybederek zirveden inen yeşil-siyahlılarda Cikalleshi bu karşılaşmalarda gol atamadı. Tecrübeli oyuncu Burhan Eşer de 6 maçtır gol atamıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’un yıldızları kayıplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN