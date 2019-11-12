Akhisarspor’un yıldızları kayıplarda

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı. Manisa ekibi gol yollarında da sıkıntıya girdi. Boşnak forvet Irfan Hadzic 12 haftalık süreçte tek gol atarken, Cikalleshi ve Burhan Eşer gol orucuna girdi. Son haftalarda ise hem Cikalleshi hem de Akhisarspor düşüşe geçti. Son 5 maçın 2'sini kaybederek zirveden inen yeşil-siyahlılarda Cikalleshi bu karşılaşmalarda gol atamadı. Tecrübeli oyuncu Burhan Eşer de 6 maçtır gol atamıyor.