Altay’da kriz masası kurulacak

TFF 1. Lig'de üst üste Ekol Göz Menemen, Hatay ve F.Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Altay'da yönetim düğmeye bastı. Yönetim, üst üste alınan üç yenilginin ardından futbolcularla görüşecek

TFF 1. Lig'de üst üste Ekol Göz Menemen, Hatay ve F.Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Altay'da yönetim düğmeye bastı. Karagümrük mağlubiyeti sonrası bir araya gelen kurmaylar, sorunun çözümü için teknik heyet ve futbolcularla toplantı yapma kararı aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından verecekleri kararı açıklayacaklarını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Bireysel performanslar nedeniyle puan kayıpları yaşıyoruz. Durum değerlendirmesi yapıp yol haritamızı çizeceğiz" dedi.



SON 3 MAÇTA DÜŞÜŞ YAŞANDI



TAKIMIN durumundan memnun olmadıklarını ifade eden Töraydın şöyle devam etti:

"Geçen sezonun ikinci yarısında oluşturduğumuz ekibi bu yıl koruduk. İyi de takviyeler yaptık. Gerekli görüşmeleri yapıp kötü gidişin nedenini bulacağız."