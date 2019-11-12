Aslan’da gündem seçim

Sarı-kırmızılı yönetim dün bir toplantı yaparak konuyu masaya yatırırken başkan Cengiz ise “Kulübün menfaatleri seçimi göstermiyor” dedi

Milli araya Gazişehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da dün erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sarıkırmızılı yönetimin geçtiğimiz mali genel kurulda ibra edilmemesinin ardından kararı mahkemeye taşıyan kurmaylar seçim yapılmaması için tedbir kararı alsa da mahkemenin tedbir kararını kısmi olarak iptal ettiği bildirildi. Bu sebeple G.Saray yönetiminin tüzük gereği seçime gitmek zorunda olduğu kaydedilirken Mustafa Cengiz yönetimi dün öğleden sonra toplanarak konuyu masaya yatırdı. Yönetimin toplantıda tüzük değişikliğini tartıştığı iddia edilirken başkan Cengiz ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak ""Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik" dedi. Cengiz, mecburen seçime gidileceğini ve aday olamayacağını öngörürse seçim kararını açıklayacak.



HAMAMCIOĞLU KONUŞTU



G.Saray'da erken seçim iddiaları gündeme gelirken Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün erken seçime gideceğini doğrulayan Hamamcıoğlu, "Daha önce Sayın Mustafa Cengiz'e 'seçim yapın' demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada. Biz birleştirici özelliğimizi ön plana çıkarmalıyız. Bu anlayış içindeyiz. Divan Kurulu bu özelliğini her zaman gösterecektir" derken aday olup olmayacağı ile ilgili de "Benim ağzımdan başkan adayıyım diye bir söz çıkmadı. Biz özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Durumu tabi ki değerlendiririz" yorumunu yaptı.