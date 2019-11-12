Bekle bizi Avrupa

Millilerimiz perşembe günü İzlanda maçını kazanıp Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantilemek istiyor. İstanbul’daki zorlu maç öncesi moraller yerinde

Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da 20.00'de İzlanda, 17 Kasım'da ise deplasmanda Andorra ile 22.45'te karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimizde Antalya'da kampa katılan futbolcular çalışmalara başlarken Rizesporlu Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, yerine F.Bahçe kalecisi Altay alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, yarışta ilk günden beri oldukça mesafe kat ettiklerini belirtirken, "Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu şahlanışı, İstanbul'da coşkuya çevirmek istiyoruz" diye konuştu.



GÜNEŞ: SAKİN OLMALIYIZ



Güneş, "Heyecanımız fazla. İzlanda maçını bir an önce oynamak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz. Ama zor bir maç bunu bilelim. O yüzden sakin olmamız lazım. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.