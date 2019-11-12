Beşiktaş ışıl ışıl

Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Beşiktaş, kötü başladığı sezonda son 5 haftada topladığı puanlarla zirve yarışına ortak oldu.

Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Beşiktaş, kötü başladığı sezonda son 5 haftada topladığı puanlarla zirve yarışına ortak oldu. Ligin 6 haftalık bölümünde 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan elde ederek son 5 haftada ligde en çok puan toplayan takım oldu. Ligde lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, son 5 haftada 12 puanı hanesine yazdırdı. Kara Kartal, zirve yarışına ortak olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Beşiktaş, zirve yarışına ortak olduğu periyotta özellikle başarılı savunmasıyla dikkati çekti.



5 MAÇTA 1 GOL YEDİ



Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 maçta kalesinde 1 gol gördü. Takım ayrıca eksi averajını artıya çevirmeyi başardı. Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan ekip, 11. hafta sonunda 14 gol atıp 13 gol yiyerek averajını artı 1'e çıkardı.



N'KOUDOU'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ



Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında attığı golle kilidi açarken, formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi. 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Fransız yıldız, taraftarı da coşturdu. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyah-beyazlılara galibiyet 3'lüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı.



YÖNETİMDEN AVCI'YA DESTEK



Beşiktaş yönetimi son haftalardaki başarılı grafik sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'ya tam destek verdi. Tam olarak iyileşmemesine karşın Denizli maçında sahaya çıkan Avcı'yı, alınan galibiyet sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, soyunma odasına giderek tebrik etti. Futbolcularla da sohbet eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti de kutladı. Takıma 3 gün izin veren Avcı da bu süreçte tam olarak iyileşip sağlığına kavuşmak istiyor.