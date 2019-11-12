Denizlispor paraşütsüz

Denizlispor 9 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kabus dolu günler yaşıyor. Lige müthiş bir başlangıç yapan ve ilk 3 haftayı 3. sırada geçiren Horozlar 11 sıra birden gerileyip kabus görmeye başladı.

Denizlispor 9 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kabus dolu günler yaşıyor. Sezona Yücel İldiz ile başlayıp önce G.Saray'ı, ardından Antalyaspor'u yenip deplasmanda Göztepe ile berabere kaldıktan sonra müthiş bir düşüş yaşayan Ege ekibi düşme hattına iyice yaklaştı. Ligin 3. haftasında 7 puanla 3. sırada yer alan Horozlar, 11. haftayı 11 puanla 14. sırada tamamlarken düşme hattındaki G.Birliği ile aradaki farkın 1 puana inmesine engel olamadı. Yeşil-siyahlılar 8 haftalık süreçte sadece G.Birliği'ni mağlup ederken 6 yenilgi bir de beraberlik elde etti.



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Beşiktaş mağlubiyetiyle taraftarlarını üzen Ege ekibi ligin 11. haftasında evinde en kötü performans sergileyen takım oldu. Denizli, sahasında 5 maçın sadece birisini kazanırken, 4 maçını kaybederek 3 gol ve 3 puanla ligin en az gol atan ve puan toplayan ekibi oldu.



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Denizli'nin en önemli gol ayaklarından Rodallega, Beşiktaş maçında kaleci Karius'u geçemedi. Uzun bir sakatlık döneminden sonra takıma dönen Kolombiyalı kaçan gollere kahroldu. Türkiye'de 5. sezonunu geçiren Rodallega Akhisar ve Trabzon formaylarıyla Beşiktaş'a 7 maçta 6 gol atan yıldız futbolcunun üç şutu da direkten dönmüştü. Rodallega, "Benden beklentilerin ne kadar çok olduğunu biliyorum. İyi bir takımız. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama bunu aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.