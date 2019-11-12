Ekol yarattı

TFF 1. Lig'de son haftaların flaş takımı Menemen, dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde ederken topladığı 13 puanla dış saha puan cetvelinde lider durumda

Sezona Giresunspor galibiyetiyle başladıktan sonra üst üste 5 hafta galibiyet yüzü görmeyen Ekol Göz Menemenspor, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak şaha kalktı. İzmir ekibi iç sahada 5 karşılaşmada 4 puan toplarken, en büyük çıkışı deplasmanda yaptı. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti, topladığı 13 puanla da dış saha puan cetvelinde liderliği ele geçirdi. İzmir ekibi ayrıca evindeki maçlarda 4 gol atarken kalesinde de 7 gol gördü.



DIŞARIDA COŞUYOR



Deplasmanda bambaşka bir görüntü çizen Ekol Göz Menemenspor, oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol attı, 5 gol yedi. İzmir ekibi deplasmanda sadece Eskişehirspor'a 3-0 yenilerken, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Giresunspor ve Adana Demirspor'u aynı skorla 1-0, İstanbulspor'u ise 2-1 yenmeyi başardı. Ekol Göz Menemen'de Taşkın Çalış, Giresun ve F.Karagümrük'e birer gol atarak deplasmanda en fazla gol atan oyuncu oldu.



KENDİ KADERİNİ KENDİSİ ÇİZECEK



TFF 1. Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 17 puanla 9. sırada bulunan Ekol Göz Menemenspor, ilk yarının bitimine 6 maç kala kendi kaderini kendisi çizecek. Play-Off hesapları yapan sarı-lacivertliler, milli aranın ardından Balıkesirspor ile evinde karşılaşacak. Menemen, Boluspor'la deplasmanda oynadıktan sonra sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Adanaspor ile dışarıda karşılaşacak İzmir temsilcisi ardından Bursaspor'la ilk yarının son maçında da İzmir derbisinde Altınordu ile kapışacak. Menemen, bu süreçte ya zirveye ya da alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlarla mücadele edecek.



BEŞ KEZ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR



Ekol Göz Menemenspor, şuana kadar oynadığı 11 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sezon başında küme düşecek ekipler arasında gösterilen sarı-lacivertliler, teknik direkkör Cenk Laleci'nin takımın başına geçmesiyle coştu. İyi bir havaya yakalayan İzmir ekibi, evinde 24 Kasım'da oynayacağı Balıkesirspor maçını da kazanmak istiyor.



LALECİ: BAŞARACAĞIZ



TFF 1. Lig'de son 5 haftada müthiş bir çıkış yakalayan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamak istediklerini belirtti.

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibinin Play-Off hattının 6. basamağında olan 18 puanlı Ümraniyespor ile arasında 1 puan, 21 puanla liderliğini sürdüren Hatayspor ile de 4 puan fark bulunuyor. Laleci, "Entrasan bir lig yaşıyoruz. Her takım puan kaybedebiliyor. Zirveye oynayanlar da rakiplerine takılıyor. Üst üste maçlar kazandığın zaman da bir anda zirvenin ortağı oluyorsun. Ekol Göz Menemenspor olarak kalan maçlarımızda çok dikkatli olacağız. Seriyi sürdürmeye çalışacağız. Başarıya ulaşmak için çok çalışmak zorundayız. Takım içindeki birlik ve beraberlik bizi mutlaka hedefimize ulaştıracaktır" diye konuştu.