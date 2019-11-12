Falcao müjdesi

Galatasaray'da Rumen santrfor Florin Andone'den gelen kötü haberler sonrası gözler Radamel Falcao'ya çevrilirken, Kolombiyalı golcüden sarı-kırmızılıların yüzünü güldüren haberler geldi.

Galatasaray'da Rumen santrfor Florin Andone'den gelen kötü haberler sonrası gözler Radamel Falcao'ya çevrilirken, Kolombiyalı golcüden sarı-kırmızılıların yüzünü güldüren haberler geldi. Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle Ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun oynayacak duruma geldiği öğrenildi. 1.5 aydır formasından uzak kalan yıldız ismin tedavisinin sürdüğü ancak milli aranın ardından oynanacak 22 Kasım'daki Başakşehir mücadelesinde sahada olacağı bildirildi.



AÇIKLAMA GELDİ



Bu arada sarıkırmızılı kulüp dün Andone'nin durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı. Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandı.



5 MAÇTA OYNADI



Galatasaray'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Radamel Falcao bu sezon yalnızca 5 resmi maçta forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta süre alan golcü oyuncu, Devler Ligi'nde ağları sarsma sevinci yaşayamadı. Falcao, Süper Lig'de ise 3 müsabakada sahaya çıktı. Yıldız oyuncu tek golünü, Kasımpaşa'ya atmıştı.