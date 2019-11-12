Fenerbahçe hareketli

Süper Lig'de Sivasspor'un ardından ikinci sırada bulunan F.Bahçe, devre arası transfer çalışmaları için düğmeye basarken sarı-lacivertliler Zajc ve Jailson’u oyuncusunu gözden çıkarttı.

Süper Lig'de Sivasspor'un ardından ikinci sırada bulunan F.Bahçe, devre arası transfer çalışmaları için düğmeye basarken sarı-lacivertliler iki yabancı oyuncusunu gözden çıkarttı. Kanarya'nın Miha Zajc ile Jailson'u kadroda düşünmediği öğrenilirken iki oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. Zajc için Rus takımlarının takipte olduğu bildirilirken Jailson'a da ülkesi Brezilya ve Çin'den teklifler geliyor.



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Kanarya'nın Young Boys forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Moumi Ngamaleu için ısrarcı olduğu bilinirken Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç da listede.



MAX KRUSE'DEN GÜZEL HABER



Kasığında ikinci derece yırtık tespit edilen ve ligdeki Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelelerinde görev alamayan Max Kruse milli aradan sonra takıma dönüyor. 31 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkacağı ve özel idmanlar yaparak açığını kapatacağı bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 12. haftada oynanacak BTCTürk Yeni Malatyaspor deplasmanında Alman yıldızına şans tanıması bekleniyor.