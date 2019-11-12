Helal sana Emre Can

İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Emre Can, Bingöl'ün Kiğı ilçesine diyaliz makinesi bağışladı. Emre Can'ın bu örnek davranışı, diyalize giren böbrek hastalarına da büyük moral oldu.

İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Emre Can, Bingöl'ün Kiğı ilçesine diyaliz makinesi bağışladı. Aslen Afyonkarahisarlı bir gurbetçi ailenin oğlu olarak Frankfurt'da doğan Emre, 3 çocuk annesi böbrek hastası komşusu, 54 yaşındaki Aysel Önüç'ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatilinde memleketi Kiğı'ya gitmediğini öğrendi. Buna üzülen Emre Can, Kiğı'ya diyaliz cihazı bağışı yapmaya karar verdi.





TEŞEKKÜRLER EMRE CAN



Bingöl'deki yetkililerle irtibata geçen Can, satın aldığı diyaliz makinesini Kiğı Entegre Devlet Hastanesi'ne kurulması için bağışladı. Diyaliz merkezinde kurulan cihaz, ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu. Emre Can'ın bu örnek davranışı, diyalize giren böbrek hastalarına da büyük moral oldu. Bingöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Baynal, "Özellikle yaz aylarında elimizdeki iki cihaz yetmiyordu. Emre Can'a tüm hastalarımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.