İstenmeyen adam

Göztepe'nin daha önce oynadığı Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında verdiği yanlı kararlarıyla direkt skora etki eden Arda Kardeşler, Yeni Malatyaspor maçında da İzmir ekibini galibiyetten etti

Göztepe, Süper Lig'de evinde zirve hesapları yapan Yeni Malatyaspor'u elinden kaçırıp sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken maçın hakemi Arda Kardeşler yine yapacağını yaptı. Son iki sezonda yanlı kararlarıyla sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarının büyük tepkisini çeken ve Malatya maçına atanması olay olan Arda Kardeşler, maçın ardından Göztepeli taraftarların yine ağır eleştirisine hedef oldu.



HER KARARI TARTIŞMALI



Göztepe 1-0 önde iken Malatya atağında ceza alanı içinde topun Berkan'ın eline çarptığı pozisyonda VAR uyarısıyla penaltıya hükmeden hakem Kardeşler, Malatyalı Hadebe'nin Serdar Gürler'e yaptığı yüzde yüz kırmızı kartlık faulü ise es geçti. Tozluğu yırtılan Serdar pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, hakem Kardeşler VAR'a gitme gereği duymazken sadece Hadebe'ye sarı kart göstermekle yetindi. Ayrıca Kardeşler, Malatya'nın kazandığı tartışmalı penaltı pozisyonunda rakip takımın yedek kulübesinin tamamının sahaya girerek yaptığı itirazı da görmezden geldi. Göztepe'de istenmeyen adam ilan edilen Kardeşler, 2017-18 sezonunda 3-3 sona eren Osmanlıspor maçında İzmir ekibinin bir penaltısını vermezken rakibe çaldığı penaltıyla tepki almıştı. Aynı Kardeşler geçen sezon da Sivasspor maçında Göztepeli Kadu'yu haksız yere oyundan atmış, bir de aleyhine penaltı kararı vererek büyük tartışmalara neden olmuştu.



STANDART İSTİYORUZ!



Göztepe'nin Başkanvekili Talat Papatya, dün yaptığı açıklamayla yine hakem hatalarına değindi. Papatya yaptığı yazılı açıklamada, hakem hatalarının kaygı verici olduğunu ifade ederken, "Dün (önceki gün) spor kamuoyu Göztepe aleyhine yapılan hatalardan bahsetti. Özellikle penaltı pozisyonunda tüm spor kamuoyu ve eski hakemler penaltı olmadığı görüşündeler. Hakem hocalarının derslerde özellikle üstünde durduğu beklenmedik top tanımının karşılığı bu pozisyondur. Birbirine benzer pozisyonlar maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlanıyor. Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz" yorumunu yaptı.

YENİ ASIR UYARMIŞTI



Göztepe Yeni Malatyaspor maçına Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan Arda Kardeşler ataması 7 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde manşete taşınmıştı. 'Eyvah Eyvah' başlığı ile yer alan atama için Yeni Asır Gazetesi'nin yaptığı uyarıya rağmen hakem Arda Kardeşler yine Göztepe'yi yakan kararlara imza attı. Serdar'a sert giren Hadebe'yi oyundan atmaktan çekinen Kardeşler, sahada artan gerilime de müdahale edemedi.



KOMBİNE İSYANI



Göztepe yönetimi, ikinci yarıda Beşiktaş maçıyla hizmete açılacak Gürsel Aksel Stadı için kombine bilet fiyatlarını dünden itibaren satışa çıkarırken, sarıkırmızılı taraftarlar biletlerin pahalı olması nedeniyle tepki gösterdi. İkinci yarıda iç sahada oynanacak 9 lig maçı için yönetim, en pahalı kombineyi 2 bin 750, en ucuz kale arkası kombinesini ise 250 liradan satışa sunmuştu. Yeni Malatya maçında taraftarlar, başkan Mehmet Sepil'e tepkilerini, "Maraton çok ucuz, 5 bin lira yapsana" tezahüratlarıyla dile getirdi. Sarı-kırmızılılar maçın başında ve devre arasında toplu halde sloganlar atarak indirim istedi.



GÖZ-GÖZ'DE ALPASLAN CEZALI



Yeni Malatyaspor maçında hakem hataları nedeniyle 2 puan kaybeden Göztepe'de Alpaslan'ın kırmızı kart görmesi sonrası savunmadaki dengeler de bozuldu. Sarıkırmızılı futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken Alanya deplasmanında sahadaki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte savunmada forma giyen bir diğer oyuncu Berkan da sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaştı. Savunda Titi ve orta alanda Andre Poko'nun da 3 sarı kartı bulunması nedeniyle teknik direktör İlhan Palut oyuncularına daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



İLHAN PALUT'TAN İLK ÖZELEŞTİRİ GELDİ



Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, Malatyaspor maçının ardından "İstekten, coşkudan ve taraftarımızla bütünleşmekten memnunum ama saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken çok yol var" dedi.



MARCİO MOSSORO TAKIMA DÖNÜYOR



Göztepe'de Malatya maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Mossoro, 23 Kasım'da Alanya ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olacak. Ayrıca Sanneh de cezasını tamamlarken sakat olan Serdar ve Poko'nun da yetiştirilmesi bekleniyor.