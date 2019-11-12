Kaf-Kaf’ı uçurdu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka rüzgarı esmeye devam ediyor. Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç ile lige damga vurdu. İzmir ekibi son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka rüzgarı esmeye devam ediyor. Play-Off hattındaki İzmir ekibi deplasmanda Payasspor'u 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini alırken, ilk kez de üst üste iki maçını kazandı. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdüren Kaf- Kaf, Tolungüç'le çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçip yarışa damga vurdu. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçtiği grupta 1 maç eksiğine rağmen 11 maçta 18 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, rakiplerine gözdağı vermeye başladı.



SERİYE DEVAM EDECEĞİZ



Teknik direktör Soner Tolungüç, futbolcularının Payasspor karşısında istediklerini yaptıklarını belirterek, "Oyun disiplininden kopmadık. Hücum varyasyonlarını yerine getirdik. Bizim için seri yakalamak, deplasmanlardaki iyi oyunumuzun karşılığını almak çok önemliydi" dedi.