  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kaf-Kaf’ı uçurdu

Kaf-Kaf’ı uçurdu

Kaf-Kaf’ı uçurdu
Giriş Tarihi: 12.11.2019

3. Lig 2. Grup'ta rüzgarı esmeye devam ediyor. Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç ile lige damga vurdu. ekibi son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka rüzgarı esmeye devam ediyor. Play-Off hattındaki İzmir ekibi deplasmanda Payasspor'u 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini alırken, ilk kez de üst üste iki maçını kazandı. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdüren Kaf- Kaf, Tolungüç'le çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçip yarışa damga vurdu. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçtiği grupta 1 maç eksiğine rağmen 11 maçta 18 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, rakiplerine gözdağı vermeye başladı.

SERİYE DEVAM EDECEĞİZ

Teknik direktör Soner Tolungüç, futbolcularının Payasspor karşısında istediklerini yaptıklarını belirterek, "Oyun disiplininden kopmadık. Hücum varyasyonlarını yerine getirdik. Bizim için seri yakalamak, deplasmanlardaki iyi oyunumuzun karşılığını almak çok önemliydi" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf’ı uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN