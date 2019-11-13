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A Milli Takım'da kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım'da Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı

13.11.2019, 19:21

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan , sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.

İKİ MÜSABAKADA YER ALAMAYACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

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