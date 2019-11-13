Altınordu’dan müthiş hareket

Altınordu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde misafir etti.

Altınordu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde misafir etti. TİP 1 diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini göstermek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar spor yapıp eğlendi.



SPOR ENGEL DEĞİL

Gümüşordu takımı ile diyabetli çocuklar arasında bir futbol karşılaşması da düzenlendi. Maç öncesi, devre arası ve maç sonralarında diyabetli çocukların kan şekeri testi yapıldı. Diyabetli kızlar ise antrenörle eşliğinde cimnastik yaparak diyabetin spora engel olmadığını gösterdiler. Doçent Doktor Korcan Demir, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü için diyabetli çocuklarımıza sosyal program yapmak istedik. Bunun için de ana tema olarak egzersizi ele aldık. Çünkü diyabet tedavisinde, insülin ve beslenme kadar egzersiz de çok önemli. Erkek çocuklarımıza futbol, kız çocuklarımız cimnastik yaptı. Her açıdan çok verimli bir gün yaşadık" dedi.