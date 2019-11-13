Denizli telafi peşinde

9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e ilk 5 hedefiyle başlayıp 11 hafta sonunda sondan 5. sırada, düşme hattı sınırında kalan Yukatel Denizlispor, kötü gidişe çare arıyor.

9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e ilk 5 hedefiyle başlayıp 11 hafta sonunda sondan 5. sırada, düşme hattı sınırında kalan Yukatel Denizlispor, kötü gidişe çare arıyor. Ligde son 9 haftada 1 kez kazanabilen, son 6 maçın ise 5'ini kaybeden Horoz'da başkan Ali Çetin, takım olarak toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi. Milli maç arasının takıma olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Çetin, umutlu konuştu.



'FUTBOL İYİ, SONUÇ KÖTÜ'



Çetin, "Takımımız Beşiktaş maçında son dakikaya kadar sahada mücadelesini verdi. Bu işler sonuca bakıyor. Önemli olan puan ya da puanlar almaktı. Bunu yapamadık. Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Toparlanıp, daha çok çalışıp başarıyı yakalamamız şart. Herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım" diye konuştu.



MEHMET ÖZDİLEK GELECEKTEN UMUTLU



Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, Sackey'nin Diaby'ye yaptığı faulle ilgili olarak da, "Pozisyonu izledim. Hakem kırmızı kart verse itiraz edemezdik" diye konuştu. 90 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak yaşanan 2 sakatlığın kendilerini etkilediğini belirten Özdilek, "Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldık. İsmail Aissati'nin gözüne top gelmesi ve sonrasında görme sıkıntısı yaşaması, bununyanında Sackey'nin sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz. Ama oynanan oyun umut verdi. Doğru yoldayız" dedi.



SEBAHATTİN ALP