Fenerbahçe’de operasyon

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, Ocak ayında takımda geniş çaplı operasyon yapacak.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, Ocak ayında takımda geniş çaplı operasyon yapacak. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Miha Zajc, Jailson ve Alper Potuk'un gözden çıkarıldığı öğrenildi. Yönetimin Emre Belözoğlu'nun ilerleyen yaşı ve sık sık sakatlanması üzerine devre arasında bir orta saha oyuncusu alacak. Kurmaylar, bu bölge için Juventus'un yıldız futbolcusu Matuidi için harekete geçecek. Sol beke Hasan Ali Kaldırım'a alternatif olarak da Roma'dan Kolarov'a teklif yapılacak. İstanbul ekibi ayrıca Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'dan da vazgeçmiyor.



KUTUCU HAREKATI



Genç isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Schalke forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü. Schalke 04 forması giyen Ozan Tufan'ın da takım arkadaşı olan 19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu'nun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan genç futbolcu bu sezon Schalke formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

