  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Hakem Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan’a kötü haber

Hakem ve ’a kötü haber

Hakem Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan’a kötü haber
Giriş Tarihi: 13.11.2019

'ın Denizlispor ile oynadığı maçtaki verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Yankaya'nın bu maçtan dolayı sözleşmesinin iptal edileceği gündeme bomba gibi düştü

Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçtaki verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Yankaya'nın bu maçtan dolayı sözleşmesinin iptal edileceği gündeme bomba gibi düştü. Denizlispor karşılaşması sonrası Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ Yankaya hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Kocadağ, "Burada kolay çalınan düdükler var. VAR'a bile gidilmedi. Herkes için adil yönetim istiyoruz" demişti. VAR hakemi Hakan Ceylan'ın da Beşiktaş maçındaki kötü performansları nedeniyle dinlendirileceği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakem Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan’a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN