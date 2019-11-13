Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçtaki verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Yankaya'nın bu maçtan dolayı sözleşmesinin iptal edileceği gündeme bomba gibi düştü
Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçtaki verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Yankaya'nın bu maçtan dolayı sözleşmesinin iptal edileceği gündeme bomba gibi düştü. Denizlispor karşılaşması sonrası Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ Yankaya hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Kocadağ, "Burada kolay çalınan düdükler var. VAR'a bile gidilmedi. Herkes için adil yönetim istiyoruz" demişti. VAR hakemi Hakan Ceylan'ın da Beşiktaş maçındaki kötü performansları nedeniyle dinlendirileceği belirtildi.
Hakem Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan’a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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