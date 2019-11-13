Millilerin final hesabı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 finalleri için grubunda büyük avantaj yakaladı. Milliler, 19 puanla grup lideri konumunda bulunuyor. 19 puanlı Fransa averajla Türkiye'yi takip ederken, 15 puanlı İzlanda 3. sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 finalleri için grubunda büyük avantaj yakaladı. Milliler, 19 puanla grup lideri konumunda bulunuyor. 19 puanlı Fransa averajla Türkiye'yi takip ederken, 15 puanlı İzlanda 3. sırada yer alıyor. Millilerimiz yarın İzlanda ile zorlu mücadelede kozlarını paylaşacakken Fransa ise Moldova'yı ağırlayacak. Millilerin İzlanda karşısında alacağı bir puan EURO 2020'ye katılmamızı sağlayacak. İzlanda karşısında alınacak mağlubiyet ise gruptan çıkma ihtimalimizi son maça taşıyacak ve Andorra karşısında alınacak bir galibiyet Türkiye'nin gruptan çıkmasına yetecek.



AVERAJ DEVREYE GİREBİLİR



Türkiye, Fransa ve İzlanda arasında puan eşitliği durumunda üçlü averaj devreye girecek ve 3 takımın birbiri ile oynadığı maçların sonuçları üst tura çıkacak 2 takımı belirleyecek. İzlanda, Türkiye'den sonra Moldova ile karşılaşacak. Fransa ise Moldova'yı konuk ettikten sonra son maçını Arnavutluk'a yapacak.



MÜTHİŞ BİR ÇIKIŞ YAKALADI



8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan milliler, İzlanda ve Andorra maçları öncesinde büyük bir avantaja sahip. Elemelere deplasmandaki 2-0'lık Arnavutluk galibiyetiyle başlayan, Moldova'yı 4-0 yenen Milliler üçüncü maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 yendi. Gruptaki tek yenilgisini İzlanda'dan 2-1'lik skorla alan A Milliler Andaro'ya 1-0, Moldova'yı 4-0, Arnavutluk'u 1-0 yenip Fransa ile 1-1 berabere kaldı