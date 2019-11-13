Neden olmasın?

Sezona kötü başlayıp düşme hattına kadar gerileyen Karşıyaka teknik direktör Tolungüç'ün gelişiyle zirve yarışına ortak oldu. Kaf Sin Kaf sezon sonunda direkt üst 2. Lig’e çıkmanın peşinde

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynamayı başaran Karşıyaka, son haftalarda gösterdiği performansın ardından gözünü zirveye çevirdi. Transfer yasağı olduğu için 4 sezondur alt yapısından çıkan futbolcularla mücadele eden yeşil-kırmızılılar bu sezon 2. Lig'e yükselmek istiyor. Kadrosunda yer alan genç oyuncularının büyük bir bölümü en az iki sezondur A Takım da görev yapıyor. Kaf-Kaf'ın bünyesindeki tüm oyuncular artık lig tecrübesine sahip oldu. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün gelmesinin ardından kazandığı puanlarla zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'da taraftarlar kendi öz evlatlarıyla yaşanacak şampiyonluk için kenetlendi.



SERİ GALİBİYETLER PEŞİNDE



Son 4 haftada topladığı 10 puanla Play- Off potasına giren Karşıyaka'da Pazar günü Ege derbisinde Fethiyespor'u konuk edecek. Topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan yeşilkırmızılılar, 20 puanla üçüncü basamakta yer alan Fethiyespor engelini de kayıpsız geçip bir basamak daha yükselmek, zirveye yaklaşmak istiyor. Kaf-Kaf, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç saha da 4'te 4 yaptı. İç sahadaki çıkışını Fethiye önünde de sürdürmek istiyor.



CAMİA'DAN DESTEK BEKLİYOR



KSK'de saha içinde işler yolunda giderken, yönetim camiadan destek bekliyor. Zorlu maratonda yeşil-kırmızılı taraftarlar Türkiye'nin dört bir köşesindeki maçlara giderek, takımına sahip çıkıyor. Maddi olarak sadece yönetimin yarattığı kaynakla ayakta durmaya çalışan KSK'de kurmaylar, camianın da taraftarın gösterdiği özveri gibi maddi destek vermesini bekliyor.



TOLUNGÜÇ: "SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"



TFF 3. Lig 2. Grup'ta 18 puanla Play-Off hattında mücadele eden Karşıyaka bugünden itibaren pazar günü konuk edeceği Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı. Payas galibiyetiyle deplasmandaki üç puan hasretine son veren yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Soner Tolungüç, "Her maçımız final, iyi bir hava yakaladık. Ligdeki yerimizi sağlama almak ve zirve yarışı veren rakibimiz Fethiyespor önünde armamıza yakışan oyuncu oynamak için sahada son düdüğe kadar mücadele edeceğiz" dedi.



TARAFTARIN YOĞUN MESAİSİ



Karşıyaka Spor Kulübü taraftarını bu hafta üç branşta 4 farklı karşılaşma bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, salonda ve yeşil sahada mücadele eden takımlarının yanında olabilmek için seferberlik başlattı. Karşıyakalılar ilk olarak bugün FIBA Europe Cup'ta zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Spirou Basket maçında tribündeki yerini alacak. Yeşil-kırmızılılar daha sonra Cumartesi ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın G.Saray maçına akın edecek. İzmir'deki maç 17.30'da başlayacak. Bugünü ve cumartesi gününü basketbol branşı ile geçirecek yeşil-kırmızılıları Pazar günü iki görev birden bekliyor. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla Play-Off hattına giren futbol takımı pazar günü saat 13.30'da Ege derbisinde Fethiyespor'u konuk edecek. Bu maçın ardından taraftarlar, 16.30'da başlayacak olan Voleybol Kadınlar 1. Lig'in de mücadele eden kızlarının Marmara Akd. maçında yanında olmak için salona akın adecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ