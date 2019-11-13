Tarih yazalım

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, İzlanda maçımızı ve Süper Ligi YENİ ASIR'a değerlendirdi. Vural, "Son Dünya Şampiyonu Fransa'dan 4 puan almış bu Milli Takım büyük işler başaracaktır. 12 yıl sonra ilk kez finallere gidebileceğiz. Seyircimizin desteğiyle İzlanda'yı yenebiliriz" dedi

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, İzlanda maçımızı ve Süper Ligi YENİ ASIR'a değerlendirdi.