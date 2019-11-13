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Tarih yazalım

Tarih yazalım
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Ünlü teknik direktör , maçımızı ve Süper Ligi 'a değerlendirdi. Vural, "Son Dünya Şampiyonu Fransa'dan 4 puan almış bu büyük işler başaracaktır. 12 yıl sonra ilk kez finallere gidebileceğiz. Seyircimizin desteğiyle İzlanda'yı yenebiliriz" dedi

Ünlü teknik direktör , maçımızı ve Süper Ligi 'a değerlendirdi.

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