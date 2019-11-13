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Yerli malı Menemen

Yerli malı Menemen
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'in flaş takımı olan Ekol Göz Menemen ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekol Göz ’un bu sezon ligde kaydettiği 10 golü 8 farklı Türk futbolcusu rakip kaleye gönderdi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in flaş takımı olan Ekol Göz Menemen ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son beş maçtır yenilmeyen bu seride 4 galibiyet 1 beraberlik lesahadan ayrılan ve 13 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler gözünü Play-Off hattına dikti. Ekol Göz Menemen'de skor yükünü yerli oyuncuları sırtladı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde attığı 10 golün hepsini Türk futbolcuları kaydetti. İzmir ekibinin yabancıları gol atamadı. EKOL Göz Menemen'in kaptanı Taşkın ve kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu 2'şer kez fileleri havalandırdı. Ercan , Tayfun, Mehmet, Ali Keten, Halil İbrahim ve Murat Elkatmış da 1'er golle skor yüküne katkı yaptı.

YABANCILAR SUSTU

Ekol Göz Menemenspor'daki yabancılar kaleci Selmani, Trtovac, Diakite, Ibrahim Sangare, Onoka ve Sikiru skora katkı sağlayamadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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