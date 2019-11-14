10 cengaver

Kulübün kapanmamasını isteyen İzmir temsilcisi, oyuncu bulamadığı için maçlara 11 kişiyle çıkamıyor. Hatırla bir kuruş para vermeden eski oyunculara lisans çıkarıldı. Kredi kartıyla lige katılım parası yatırıldı

Amatör olmayagör... Sıkıntıların en büyüğünü yaşarsın... Kimi zaman lige katılım parasını, kimi zaman da futbolcu bulmakta zorlanırsın. Hele 1. Amatör Küme'de mücadele ediyorsan vay haline. İşte İzmir 1. Amatör Küme D Grubu'nda yaşam savaşı veren Naldökenspor'un düştüğü durum da aynen böyle. Geçen sezon 2. Amatör Küme'de şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye çıkan Naldökenspor bu sezon mali yükü artınca yokları oynamaya başladı.



HATIRLA OYUNCU TOPLADI



Naldöken gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarmak için 2016 yılında Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen ve Ali Gül tarafından kurulan mavi-beyazlılar, 1. Amatör Küme'de maçlara çıkmak için hatır ve gönülle 10 kişiyi zar zor bir araya getirdi. Maçlara 11 kişi dahi çıkamayan, antrenman yapma imkanı bulamayan Naldöken, sahaya çıktığı 8 maçta kalesinde tam 85 gol gördü. Ancak 10 futbolcu kulübün kapanmaması için yenilen gollere aldırmaksızın büyük mücadele gösteriyor.





ESKİ FUTBOLCULAR DÖNDÜ



Teknik direktör Ali Gül'ün çoğunluğunu en az 5 yıl önce futbolu bırakan eski arkadaşlarından oluşturduğu Naldökenspor, sezonun ilk maçı olan Evka 3 maçına futbolcu bulamadığı için çıkamadı. 3-0 hükmen yenik ilan edilen mavi-beyazlı ekip, 2. hafta ancak 10 kişilik bir takım toplayabildi. Her maça 1 kişi eksik çıkmak zorunda kalan ama buna rağmen mücadeleyi bırakmayan Naldöken, sadece 5 gol atarken bir haftayı bay geçmesine rağmen maç başına neredeyse 11 gol yedi.



LİGE KREDİ ÇEKEREK KATILDILAR



Sezon başında lige katılım bedeli olan 460 lirayı başkan Mustafa Özgen'in cebinden karşıladığını belirten teknik direktör Ali Gül, 3 bin 750 lirayı bulan lisans bedelini de zor topladıklarını belirtti. Gül, "Bu miktarın bin lirasını ben kredi kartımdan nakit avans çekerek karşıladım. Geri kalanını ise başkanımız tamamladı. Malzemeleri toplayacak bir kulüp binamız bile yok. 3 yıldır tek takım forma ile mücadele ediyoruz. Bu formaları da ben evimde eşime yıkatıyorum. Halimiz içler acısı" dedi.





TELEFONLA ÇAĞIRIYOR



Futbolcuları maça çıkarmakta zorluk çeken, 10 oyuncuyu zorla bir araya getiren Naldökenspor'un teknik direktörü Ali Gül'ü her maç öncesi telaş sarıyor. Gül, maçın başlamasına 30 dakika kala elindeki 10 oyuncuyu telefonla arayarak nerede olduklarını soruyor. Hafta içinde birlikte idman yapamayan futbol takımı ancak karşılaşmaya dakikalar kala soluğu Naldöken Bahri Altıntabak Sahası'nda alıyor.

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